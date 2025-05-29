Bitcoin Yükselişi Güçlü Birikim Eğiliminde

BITCOIN’İN YÜKSELİŞİNİN NEDENLERİ

Bitcoin’in son zamanlardaki artışında sağlam bir birikim eğilimi bulunuyor. Kripto borsalarındaki Bitcoin miktarı 66 bin 975 adet azalarak, yaklaşık 7,2 milyar dolara tekabül eden bir çıkışla yatırımcıların varlıklarını özel cüzdanlara taşıyarak uzun vadeli yükselişe inandıklarını gösteriyor. Sentora Araştırma Başkan Yardımcısı Juan Pellicer’e göre, Bitcoin’in bu artışı sadece alımlarla izah edilemiyor. Pellicer, “Enflasyonun düşmesi, merkez bankalarının faiz indirimini gündeme alması, doların ve reel getirilerin zayıflaması ile birlikte artan küresel likidite; tüm riskli varlıkları, özellikle Bitcoin’i destekledi,” diyor. Ayrıca, BTC’nin S&P 500 ile olan korelasyonunun mayıs ayında zirveyi gördüğünü vurguluyor.

KÂR POZİSYONLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Bitcoin yatırımcılarının kâr pozisyonlarında olduğu tespit ediliyor. Zincir üstü veriler, özellikle son 1 ila 3 ay içinde alım yapanların önemli gerçekleşmemiş kârlar taşıdığını ortaya koyuyor. CryptoQuant Araştırma Direktörü Julio Moreno, yatırımcıların kâr realizasyonu yapabileceğine dikkat çekiyor. Moreno, “Kısa vadeli yatırımcıların kâr marjı yüzde 31 seviyesine ulaştı. Bu oran yüzde 40’a yaklaştığında satış baskısı artabilir,” şeklinde uyarıyor. Yükselişin sürmesi halinde Bitcoin’in 110 bin doları destek seviyesine dönüştürmesi ve sonrasında 115 bin doları hedeflemesi bekleniyor. Ancak, kâr satışlarının yoğunlaşması durumunda fiyatın kısa vadeli bir düzeltmeye gidebileceği öngörülüyor. 106 bin 265 ve 102 bin 734 dolar seviyeleri, muhtemel düşüşlerde destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Kripto piyasası, makroekonomik koşullarla birlikte olumlu rüzgarları arkasına almış durumda. “Mayısta sat, uzaklaş” stratejisinin geçerliliğini yitirdiği bu dönemde, Bitcoin’in Haziran ayında da yükselişini sürdürmesi ihtimali gündemde bulunuyor.