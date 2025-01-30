Bitcoin Yükselişte: Yatırımcıların Yüzü Gülüyor

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

Kripto para sektörü oldukça hareketli bir dönemden geçiyor ve dengeler hızla değişiyor. Dijital varlıkların öncüsü olarak kabul edilen Bitcoin, Fed Başkanı Powell’ın yaptığı açıklamalardan sonra başlattığı yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Federal Rezerv’in son para politikası toplantısı ve Başkan Jerome Powell’ın düzenlediği basın toplantısının ardından Bitcoin’in değerindeki artış sürmekte.

POWELL İLE BİTCOİN FİYATI ARTIYOR

Fed Başkanı Powell, bankaların “riskleri anladıkları ve yönetebildikleri sürece kripto müşterilerine mükemmel bir şekilde hizmet verebileceklerini” belirtiyor. Ayrıca Kongre’den “kripto etrafında daha büyük bir düzenleyici aygıtın” oluşmasının “çok yapıcı” olacağına yönelik ifadeleri, Bitcoin fiyatlarını yukarı yönde etkiliyor. Bu sabah Bitcoin, 105.543,76 dolara kadar yükseldi. Şu anki değer ise düne göre yüzde 1,58 artışla 105.386 dolardan işlem görmekte.