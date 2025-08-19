Bitdeer Teknolojileri Grubu Gelir Artışı Gördü

İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARIYLA GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA

Bitdeer Technologies Group’un ikinci çeyrek sonuçları, kripto madenciliği sektöründe önemli bir toparlanma sinyali veriyor. Şirketin toplam geliri, yıllık bazda yüzde 56,8 artışla 155,6 milyon dolara ulaştı. Bu başarılı performans, ilk çeyrekte yaşanan gelir düşüşünün ardından yatırımcıları umutlandırdı. Bitdeer’ın Bitcoin madenciliği bölümü, geçen yılın 41,6 milyon dolarlık gelirine kıyasla dikkat çekici bir artışla 59,3 milyon dolarlık gelir bildirdi. Bu başarının arkasında Bitcoin fiyatlarındaki artış ve ortalama madencilik hashrate’inin yüzde 103,3 oranındaki artışı yer alıyor.

YATIRIMCILARDAN OLUMSUZ TEPKİLER YERİNE OLUMSUZ YORUMLAR

Yatırımcılar, Bitdeer’ın çeyrek sonuçlarını olumlu bir şekilde karşıladı ve şirket hisseleri 14,36 dolarda kapandı. Bu, günlük bazda yüzde 7’den fazla kazanç anlamına geliyor. İlk çeyrekte keskin bir düşüş yaşayan şirket için bu sonuçlar önemli bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor. Şirketin İş Geliştirme Müdürü Matt Kong, yaptığı açıklamada ikinci çeyreğin anahtar bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kong, yılın geri kalanında kendi madencilik hashrate’inde hızlı bir büyüme beklediklerini ve Ekim sonuna kadar 40 EH/s hedefine ulaşmak için iyi bir pozisyonda olduklarını ifade etti.

BİTCOİN VARLIKLARINDA ÇARPICI ARTIŞ

Bitdeer’ın Bitcoin varlıkları da gözle görülür bir artış gösterdi. Şirket, mali dönem sonunda 1.502 Bitcoin (175 milyon dolar) tuttuğunu belirtirken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde sahip olduğu 115 Bitcoin’e göre çarpıcı bir artış sergiliyor. Haziran ayında şirket, dönüştürülebilir tahvil arzından 320 ile 360 milyon dolar arasında fon sağlama hedefi koydu. Bitdeer, bu kaynakların yaklaşık 160 milyon dolarını sıfır kullanım fiyatlı alım opsiyonları ve tahvil değişimleri için kullanmayı planlarken, geri kalanını ASIC madencilik cihazı genişletmeleri, işletme sermayesi ve diğer genel amaçlar için harcayacağını duyurdu.