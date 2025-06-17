Bitfinex, Türkiye’den Çekilme Kararı Aldı

DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ BİR KRİPTO PARA BORSA KAPANMASI

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Bitfinex, Türkiye’deki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Borsa, 16 Haziran itibarıyla yeni kullanıcı kayıtlarını kapattı ve mevcut kullanıcılarına varlıklarını çekmeleri için 16 Temmuz 2025’e kadar süre tanıdı. Kripto para sektörünün önemli oyuncularından biri olan Bitfinex, Türkiye pazarından çekilmeye karar verdi.

Borsa, Tether ile olan ilişkisiyle de tanınıyor ve Türkiye’den yeni kayıtları askıya alırken, mevcut kullanıcıların varlıklarını çekmeleri için belirlediği son tarihi 16 Temmuz 2025 olarak açıkladı. Şirketten yapılan resmi açıklamada, bu adımın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemelere uyum sağlama amacı taşıdığı belirtildi. Kullanıcı haklarının korunmasına yönelik oluşturulan plana göre, belirtilen süreden sonra hesaplarda kalan tüm kripto varlıkların otomatik olarak Türk lirasına dönüştürüleceği ve kullanıcıların sisteme kayıtlı banka hesaplarına iletileceği ifade edildi.

Sektör kaynakları, Bitfinex’in Türkiye pazarında kalmayı hedeflediğini ancak 30 Haziran itibarıyla zorunlu hale gelen yeni yasal çerçeveye uyum sürecinde zorluklarla karşılaştığını aktarıyor. Yasal sürenin sonuna yalnızca iki hafta kala yapılan bu çekilme kararı, Türkiye’nin yerel kripto para ekosistemi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KULLANICILARA DESTEK VE ÖNEMLİ HATIRLATMA

Bitfinex yönetimi, tasfiye sürecine dair tüm ayrıntıların kullanıcılara e-posta yoluyla bildirildiğini belirtti. Ayrıca, müşteri hizmetleri birimlerinin geçiş döneminde tam destek sunmaya devam edeceği vurgulandı. Yapılan açıklamada, kullanıcıların platformdaki nakit ve kripto para bakiyelerini belirlenen takvim doğrultusunda çekmelerinin önemine dikkat çekildi.