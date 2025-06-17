Bitfinex, Türkiye’den çekilme kararını duyurdu

DURDURULAN OPERASYONLAR

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Bitfinex, Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandıracaklarını duyurdu. 16 Haziran itibarıyla yeni kullanıcı kayıtlarını durdurma kararı alan platform, mevcut kullanıcılarına varlıklarını çekmek için 16 Temmuz 2025 tarihine kadar süre tanıdı. Kripto para sektöründe önemli bir oyuncu olan Bitfinex, Türkiye pazarındaki varlığını sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Tether ile ilişkisiyle de bilinen borsa, 16 Haziran 2025 tarihinden itibaren Türkiye’den yeni kullanıcı kayıtlarını askıya alırken, mevcut kullanıcıların varlıklarını platformdan çekmeleri için son tarihi 16 Temmuz 2025 olarak belirledi.

KAMUOYUNA YAPILAN DUYURU

Şirket, kamuoyuna yaptığı açıklamada, bu adımın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna bağlı ikincil düzenlemelere uyum sağlama amacı taşıdığını belirtti. Müşteri haklarına yönelik oluşturulan plana göre belirtilen tarihten sonra hesaplarda kalan tüm kripto varlıkların otomatik olarak Türk lirasına dönüştürüleceği ve kullanıcıların sisteme kayıtlı banka hesaplarına aktarılacağı bilgisi verildi. Sektör kaynakları, borsanın aslında Türkiye pazarında kalmayı amaçladığını, ancak 30 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yasal düzenlemelere uyum sürecinde zorluklar yaşadığını bildirdi.

GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEKLERİ

Yasal sürenin sona ermesine yalnızca iki hafta kala duyurulan bu geri çekilme kararı, Türkiye’nin yerel kripto para ekosistemi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bitfinex yönetimi, tasfiye sürecine dair tüm detayların kullanıcılara e-posta aracılığıyla iletildiğini ve müşteri hizmetlerinin bu geçiş döneminde tam destek sunmaya devam edeceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, herhangi bir hak kaybı yaşamamak için kullanıcıların platformdaki nakit ve kripto para bakiyelerini belirlenen takvim doğrultusunda çekmelerinin önemi bir kez daha hatırlatıldı.