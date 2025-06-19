Bitget, Gürcistan’da Lisans Aldı

KÜRESEL PAZARI HEDEFLEYEN ADIMLAR

Küresel kripto para borsası Bitget, Gürcistan’dan düzenleyici onay aldı ve Tiflis Serbest Bölgesi’nde faaliyet göstermeye başlayacak. Şirket, Asya pazarındaki yenilikçi adımlarını Vietnam’da VietQR sistemiyle kripto ödemelerini başlatarak sürdürüyor. Bu gelişmeler, Bitget’in Avrupa pazarındaki genişleme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

YENİLİKÇİ HİZMETLERLE BÜYÜME STRATEJİSİ

Bitget, Tiflis Serbest Bölgesi içinde dijital varlık alım satım platformu ve saklama hizmetleri sunmak için gerekli lisansı aldı. Bu lisans, Bitget’in Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi öncesinde kıtadaki varlığını güçlendirme çabalarının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Şirketin stratejisinde Gürcistan’ın seçimi, ülkenin sağladığı net yasal çerçeve, vergi avantajları ve artan kripto para kullanıcı tabanı gibi unsurlar belirleyici rol oynadı.

KULLANICILAR İÇİN EK HİZMETLER

Bitget’in Üst Yöneticisi Gracy Chen, Avrupa’da MiCA düzenlemesinin yürürlüğe girmesine az bir zaman kala Gürcistan’ın yasal netlik ve kullanıcı adaptasyonu açısından önemli bir pazar olduğunu ifade etti. Bu lisansla birlikte Gürcistan’da kullanıcılar, borsanın sunduğu spot ve vadeli işlemlerin yanı sıra kopya ticareti gibi tüm hizmetlere yerel düzenlemelere uygun bir şekilde ulaşabilecek. Şirket, kullanıcıların ayrıca rezerv kanıtı ve özel koruma fonu gibi ekstra güvenlik önlemlerinden yararlanacaklarını da duyurdu.

DİĞER PAZARLARDAKİ FAALİYETLER

Bitget’in Avrupa’daki genişleme faaliyetleri sadece Gürcistan ile sınırlı kalmıyor. Borsa, bağlı kuruluşu Archax üzerinden Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesinden yetki alıyor ve İtalya’da Organismo Agenti e Mediatori’ye kayıtlı bulunuyor. Ayrıca, Polonya, Bulgaristan, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde de sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak çalışıyor. Küresel büyüme vizyonu doğrultusunda operasyonlarını farklı coğrafyalarda genişletmeye devam ediyor.

Bitget Wallet, Vietnam’da ulusal QR ödeme standardını destekleyen yeni bir hizmeti hayata geçiriyor. VietQR entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, ülkedeki 2 milyondan fazla işletmede USDT ve USDC gibi stablecoin birimleriyle direkt ödeme yapabiliyor. Ethereum, Solana, TON ve BNB Chain dahil birçok Blockchain ağını destekleyen sistem, gelecekte yapılacak güncellemelerle otomatik takas yaparak her türlü token ile ödeme imkanı sunacak.