Bitget, Gürcistan’dan Lisans Alarak Genişliyor

KÜRESEL BİTGET’İN GÜRCİSTAN STRATEJİSİ

Küresel kripto para borsası Bitget, Tiflis Serbest Bölgesi’nde faaliyet göstermek için Gürcistan’dan düzenleyici onay aldı. Şirket, Asya pazarındaki yenilikçi adımlarını sürdürerek Vietnam’da VietQR sistemiyle kripto ödemelerini başlatıyor. Bitget, Avrupa pazarındaki genişleme stratejisi kapsamında önemli bir adım atarak Gürcistan’da lisans aldığını duyurdu.

Şirket, Tiflis Serbest Bölgesi içerisinde dijital varlık alım satım platformu ve saklama hizmetleri sunmak için gerekli yasal onayı aldı. Bu durum, Bitget’in Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi öncesinde kıtadaki varlığını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gürcistan’ın seçilmesinde ülkenin sunduğu net yasal çerçeve, vergi avantajları ve büyüyen kripto para kullanıcı tabanı belirleyici oldu. Bitget’in Üst Yöneticisi Gracy Chen, “Gürcistan, yasal netlik ve kullanıcı adaptasyonu açısından kilit bir pazar” dedi.

KULLANICI HİZMETLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu lisansla birlikte Gürcistan’daki kullanıcılar, spot ve vadeli işlemler ile kopya ticareti gibi borsanın tüm hizmetlerine yerel düzenlemelere uyumlu bir şekilde erişebilecek. Şirket, kullanıcıların rezerv kanıtı ve özel koruma fonu gibi ek güvenlik önlemlerinden de faydalanabileceğini vurguladı.

Bitget’in Avrupa’daki büyüme adımları yalnızca Gürcistan ile sınırlı değil. Borsa, bağlı kuruluşu Archax aracılığıyla Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesinden yetki alırken, İtalya’da Organismo Agenti e Mediatori’ye kaydolmuş durumda. Ayrıca, Polonya, Bulgaristan, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyor. Küresel büyüme vizyonu doğrultusunda Bitget Wallet, Vietnam’da ulusal QR ödeme standardını destekleyen bir hizmet başlattı. VietQR entegrasyonu ile kullanıcılar, ülkedeki 2 milyondan fazla işletmede USDT ve USDC gibi stablecoin birimleriyle doğrudan ödeme yapabiliyor. Ethereum, Solana, TON ve BNB Chain dahil birçok Blockchain ağını destekleyen sistem, gelecekte otomatik takas imkanı sunarak geniş bir ödeme alternatifine kapı aralayacak.