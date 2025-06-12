Bitget’in Koruma Fonu büyüyor

KRİPTO VARLIKLARDA KORUMA FONUNUN PERFORMANSI

Kripto varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget, Mayıs 2025 dönemine ait Koruma Fonu (Protection Fund) raporunu yayımladı. Rapora göre, aşırı piyasa koşullarında kullanıcı varlıklarını korumak için hayata geçirilen fon, Mayıs ayında 725,1 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu ay içerisinde ortalama değeri ise 673,5 milyon dolar olarak belirlendi. İlk başta 300 milyon dolarlık bir rezervle başlayan fon, BTC varlıklarının değer kazanması ve Bitget’in piyasa sigortası stratejilerine odaklanmasıyla birlikte yüzde 140’tan fazla bir büyüme sergiledi. Fonun değeri, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterdi. Özellikle Mayıs ayındaki performans, BTC’nin 110.000 dolar üstü işlem gördüğü dönemlerle desteklendi.

GÜVENLİK ALTYAPISI VE KORUMA FONUNUN ARTAN DEĞERİ

Yapılan bilgilendirmede, “Bu seviyedeki sermaye rezervi, Bitget’i kullanıcı varlık güvenliği açısından en üst düzey borsalardan biri konumuna getiriyor. Kripto piyasasındaki dalgalanmaların devam ettiği bir ortamda fonun değerinin artması, platformun dayanıklılığının önemli bir göstergesi oldu.” denildi. 2022 yılında 300 milyon dolarlık başlangıç sermayesiyle kurulan Koruma Fonu, Bitget’in istikrarlı büyümesi ve akıllı finansal yönetimi sayesinde iki katından fazla büyüme gösterdi. Bitget’in güvenlik altyapısı, yalnızca bu fonla sınırlı kalmayıp, çok katmanlı ve kapsamlı bir sistem üzerine inşa edildi.

KORUMA FONUNA YÖNELİK ARTAN İLGİ

Bitget COO’su Vugar Usi Zade, “Bitget’in güvenlik mimarisi, gelişmiş ve çok katmanlı koruma temelleri üzerine kurulu. Özellikle bu alandaki tehditlere rağmen, Bitget olarak 2018’den beri hiçbir güvenlik ihlali yaşamadık,” açıklamalarında bulundu. Kullanıcı varlıklarını koruma amacıyla oluşturulan ve değeri 725 milyon dolar olan Koruma Fonuyla birlikte güçlü bir güvenlik ağı sağlandığını vurguladı. “Kullanıcı varlıklarını korumaya kararlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Kullanıcılarımız ve onların güvenliği bizim için en önemli konu,” ifadesini kullandı.