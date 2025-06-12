Bitki Çayları Karaciğeri Yıprattı!

ZAYIFLAMA AMAÇLI ÇAY KULLANIMI DİKKAT GEREKTİRİYOR

24 yaşındaki Büşra K., zayıflamak için sıkça poşetli bitki çayları tüketiyordu. Günlük olarak 4 fincana kadar bitki çayı içmenin yanı sıra, ağrı kesici ilaçlar da kullanıyordu. Ancak bu durum, durumu için ciddi sonuçlar doğurdu.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ TEHLİKESİ

Bir süre sonra Büşra K.’nin ellerinde kırmızı benekler oluşmaya başladı ve eklem ağrıları arttı. Sonuç olarak, karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. İlk müdahalesinin Aksaray’da yapıldığı, durumunun daha da ağırlaşması üzerine Antalya’da yeniden tedaviye alındığı öğrenildi. Sarılık değerlerinin ciddi şekilde arttığı belirlendikten sonra, genç kadın ulusal acil organ bekleme listesine alındı. 24 saat içinde uygun bir donör bulundu ve başarılı bir karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Büşra K., sosyal medyada takip ettiği diyetisyenlerin önerilerini uyguladığını belirterek, “Sosyal medyada bazı diyetisyenleri takip ediyordum, onlar da öğünlere ekliyorlardı ben de iyi geldiğini düşünüyordum kendi vücuduma ama kötü geliyormuş tabi,” şeklinde konuştu. Uzmanlar, bitkisel çayların masum görünsem de tehlikeli olabileceği vurgusunu yaptı.

Prof. Dr. Asif Aslaner, genç kadının hafif kilolu olduğunu ve takip ettiği diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullandığı bitkisel ilaçların karaciğerine büyük zarar verdiğini, bu durumun karaciğer nakliyle sonuçlandığını belirtti. Nakil sonrası Büşra K.’nin karaciğer fonksiyonlarının normale döndüğü ifade edildi. Uzmanlar, bu tür poşetli bitki çaylarının yalnızca doktor tavsiyesi ile tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.