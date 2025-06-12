Bitki Çayları Karaciğeri Zarar Verdi

ZAYIFLAMAK İÇİN KULLANILAN ÇAYLARIN ZARARI

24 yaşındaki Büşra K., Aksaray’da yaşayan bir genç kadın, zayıflamak için düzenli olarak poşetli bitki çayları içiyordu. Günlük dört fincan kadar bitki çayı tüketirken, aynı zamanda ağrı kesici ilaçlar da kullanıyordu. Ancak bu durum onun sağlığını tehlikeye attı.

KOMAYA GİRİŞ VE ORGAN NAKLİ SÜRECİ

Bir süre sonra Büşra’nın ellerinde kırmızı benekler oluştu ve eklem ağrıları artmaya başladı. Karaciğer yetmezliği yaşadığı için komaya girdi. İlk müdahale Aksaray’da yapıldı, ancak durumu ağırlaşınca Türkiye’nin başka bir şehrine, Antalya’ya sevk edildi. Burada, sarılık değerlerinin ciddi şekilde yükseldiği tespit edildi. Durumu göz önünde bulundurularak ulusal acil organ bekleme listesine alındı. 24 saat içinde uygun bir donör bulundu ve karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Büşra K., sosyal medyada takip ettiği diyetisyenlerin önerilerine güvenerek bu çayları içtiğini belirterek, “Sosyal medyada bazı diyetisyenleri takip ediyordum onlar da öğünlere ekliyorlardı ben de iyi geldiğini düşünüyordum ama bana kötü geliyormuş tabi” dedi.

Prof. Dr. Asif Aslaner, hastanın hafif kilolu olmasının ve diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullandığı bitkisel ilaçların karaciğerine büyük zarar verdiğini açıkladı. Bu masum görünen bitki çayı, karaciğer nakline kadar gidecek bir sonuç doğurdu. Şu an genç kadının karaciğer fonksiyonları nakil sonrasında normale dönmüş durumda. Uzmanlar, bu tür poşetli bitki çaylarının tüketilmesinin doktor tavsiyesiyle yapılması gerektiğini vurguluyor.