Bitki Endofitleri ve Sürdürülebilir Tarımın Geleceği

SEMİNERE YENİ HIZ VEREN ETKİNLİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından düzenlenen “How Plant Endophyte Shapes the Future of Sustainable Agriculture” başlıklı seminer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Bu bilimsel etkinlik, uluslararası iş birliği ile önemli bilgiler sunuyor.

ULUSLARARASI KATILIM VE DEĞERLİ BİLGİLER

Seminer, 123N381 numaralı İş Birliği Projesi çerçevesinde, National University of Uzbekistan’dan, 2 UNESCO ve 2 TWAS ödülüne sahip olan dünya çapında tanınan bilim insanı Prof. Dr. Dilfuza Egamberdieva tarafından veriliyor. Sürdürülebilir tarım ve bitki endofitleri konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Egamberdieva, bitki endofitlerinin sürdürülebilir tarım üzerindeki etkilerini katılımcılarla paylaşıyor.

BİLİMSEL DİALOG VE ETKİNLİKİN SONUÇLARI

Etkinlikte, katılımcılara mikrobiyal toplulukların bitki gelişimine katkıları, toprak sağlığının iyileştirilmesi ve tarımın geleceği konuları üzerine derinlemesine bilgiler veriliyor. Seminerin sonunda, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koyun’un yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci etkinliğe katılım sağlıyor. Katılımcılar, seminer sonrası Prof. Dr. Egamberdieva’ya sorular sorarak bilimsel bilgi alışverişi yapıyor.