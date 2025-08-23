Bitkiler Tehlike Altında: Kuraklık Haritası Açıklandı

NEW TECHNOLOGY ENABLES DROUGHT MAPPING IN TURKEY

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uydularından elde edilen verileri, kendi geliştirdikleri yazılım ile birleştirerek Türkiye’nin kuraklık seviyesini haritalandırmayı başardı. Bu yeni sistem, uyduların yakın kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi bantlarından yararlanarak bitkilerin su içeriğini analiz ediyor. Geliştirilen yazılım aracılığıyla, mayıs ve haziran ayları ile ağustosun ilk 20 gününe ait uydu verilerinden Türkiye’nin kuraklık haritası üretildi.

DROUGHT IMPACTS ON LANDSCAPES

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, bu yılın yağış açısından yetersiz geçtiğini ve ülke genelinde az miktarda yağış görüldüğünü ifade ediyor. Bu durumun yaşam alanlarını etkilediğini belirten Kutoğlu, “Peyzaj alanları sararıyor, ağaçlar kuruyor. Uydu verileriyle bunları Türkiye genelinde incelemek mümkün. Ülke genelinde kuraklığın ne durumda olduğunu görmek mümkün. Biz de bunun için inceleme başlattık.” diyor. Kutoğlu, geliştirdikleri kodlama ile mayıs ve haziran ayları ile ağustosun ilk 20 gününe ait uydu verileriyle Türkiye’nin doğal yapısını ortaya çıkardıklarını aktarıyor. İki döneme ait verilerin sınıflandırılması sonucunda belirgin farklılıkların bulunduğunu, bazı bölgelerde bitki örtüsünün tamamen yok olduğunu bildiriyor.

HEAVY DROUGHT INDICATORS

Kutoğlu, elde edilen haritada koyu kırmızı renkli alanların genellikle yangınlarla yok olan bölgeleri temsil ettiğini vurguluyor. Beyaz renkli alanlar haziran ve ağustos aylarında kuraklıktan etkilenmeyen, nötr kalan alanları gösteriyor. Beyazdan kırmızıya doğru değişen pembe tonları ise su içeriğinde azalma yaşayan zeminleri ve bitki örtüsünü ifade ediyor. Kutoğlu, ülkenin genelinde bitkilerin su stresine girdiğini söyleyerek, “Toprak nemini kaybetmiş. Dolayısıyla Türkiye genelinde bu yıl ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bitkiler, ormanlık alanlar ve tarım arazileri su stresine girmiş durumda.” diyor.

COMMUNITY ACTIONS AGAINST DROUGHT

Kuraklıkla mücadele için toplumsal olarak yapılması gerekenleri de vurgulayan Kutoğlu, “Bunlar sadece yasal düzenlemelerle olmuyor. Kuraklığın olduğu alanlarda, öncelikle tarım alanlarında suya az ihtiyaç duyan bitkilere geçilmesi gerekiyor. Çok su tüketen buğday gibi ürünler, su stresini artırabilir.” diye ekliyor. Ayrıca betonlaşmaya dikkat edilmesi gerektiğini de belirtiyor.

Kutoğlu, kentleri yeşillendirip ağaçlandırarak, peyzaj çalışmaları yoluyla ısı seviyelerini düşürecek çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, kentlerde daha az su isteyen bitkilerin kullanılması gerektiğini, çok su tüketen çimlerin durumu kötüleştirdiğini ifade ediyor. İmar alanlarında yeni yapılar oluşturulurken yeşil çatı uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kutoğlu, “Yağmur suyu toplama sistemleri zorunlu olmalı.” diyor. Kutoğlu, iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli küresel sorunlardan biri olduğunu belirterek, “Görünen o ki iklim değişikliğinde geri dönüş yok. Bununla yaşamayı öğrenmemiz ve buna yönelik önlemler almamız gerekiyor.” şeklinde görüşlerini dile getiriyor.