Bitlis Belediye Başkanı, Spor Kulüplerine Destek Verdi

BELEDİYE BAŞKANI, AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK VERİYOR

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 6 amatör spor kulübü ve işitme engelli takıma malzeme ve forma desteği sağladı. Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Tanğlay amatör spora verdikleri önemi vurguladı. Her yıl amatör spor kulüplerine destek sağladıklarını belirten Tanğlay, “6 amatör spor kulübümüz ile işitme engelli takımımıza forma ve malzeme desteğinde bulunduk. Amatör spor bizim için çok kıymetli. Bu liglerden yetişecek sporcular, ileride Bitlis’imize büyük katkı sağlayacak. Yıllardır destek veriyoruz ama bu yıl bütün takımlarımıza ulaştık. İşitme engelli kardeşlerimizin de eksiklerini tamamladık.” ifadelerini kullandı.

MALZEMELER TEMSİLCİLERE TESLİM EDİLDİ

Verilen malzeme ve formalar, programa katılan amatör spor kulübü temsilcilerine teslim edildi. Bu destek, amatör sporun gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tanğlay’ın açıklamaları, yerel spor camiasının umutlarını arttırırken, genç sporcuların da gelecekte daha donanımlı bir şekilde yarışmalara katılmasına olanak tanıyor.