Bitlis Beş Minare Festivali Başladı

BITLİS BEŞ MİNARE ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

Bu yıl ilk kez düzenlenen “Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali” Bitlis’te başladı. Etkinlik, Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) gerçekleştirildi ve protokol üyeleri ile ünlüler kırmızı halıdan geçerek salondaki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kısa tanıtım filmleri gösterildi. Halk oyunları ekibi kısa bir gösteri sundu. Konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, sanatçılar ile buluşmanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Karakaya, “İlimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını Valilik olarak benimsiyoruz. Bu çalışmalar da elbirliğiyle devam etmektedir.” dedi. Daha sonra yurt içinden ve yurt dışından gelen sanatçılara “hoş geldiniz” diyerek bu önemli festivale katkı sunan herkese teşekkür etti.

BITLİS’İN TARİHİ ZENGİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 2019’dan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yaptıkları çalışmalarla Bitlis’i yeniden inşa ettiklerini söyledi. Tanğlay, kadim şehirde büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve “Turizmde yeni bir rota olmak istiyoruz. Filmlere ve dizilere konu olmak istiyoruz.” şeklinde ifade etti. Mardin’in bu alanda büyük bir ilerleme kaydettiğini belirten Tanğlay, Bitlis merkezde 450 tescilli yapının bulunduğunu ve bu potansiyeli değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.

SİNEMA BİR TANITIM ARACI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis’in sinema ile ilişkilendirildiğinde böyle bir organizasyonun gerekliliğine dikkat çekti. Elmastaş, “Bazen bir konu ve hikayeyi ciltler dolusu kitaplarla etkin şekilde anlatamıyoruz ama bazen filmlerde bir kare, kısa bir film çok daha etkileyici şekilde hikayeyi, konuyu anlatır.” dedi. Festival direktörü Wilma Elles de Bitlis’in tarihi güzelliklerine ve doğal zenginliğine değinerek, festival için destek verenlere teşekkür etti. Elle, “Yönetmenleri, yapımcıları buraya getirdik.” dedi.

Festival Başkanı Mehmet Şah Çelik, festivalin Bitlis için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, misafirlere Bitlis’i gezdirdiklerinde büyük bir beğeniyle karşılandığını belirtti. Ayrıca, etkinlik kapsamında ilçelerde de sahne kurduklarını ifade etti. Festival danışmanı Kadir Köstekçi, memleketi tanıtmanın en kolay yolunun sinema ile şehrin tarihini birleştirmek olduğunu söyledi. BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, festivalin kente ve gençlere olumlu katkılar sağlayacağını ifade ederek destek çabalarını vurguladı.

SANATÇILARDAN FESTİVALE DESTEK

Sanatçı Selahattin Dağdöğen, Türkiye’nin birçok yerini gezdiğini belirterek, “Bitlis’e gelmekten büyük mutluluk duydum.” dedi. Yüksel Arıcı, bölgeyi iyi bildiğini ve festivalin heyecan verici olduğunu dile getirdi. Açılış etkinliği sonrası, yönetmenliğini Murat Fıratoğlu’nun üstlendiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı filmin gösterimi yapıldı. Festivale Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı, Eren Holding temsilcisi ve diğer yetkililerin yanı sıra sanatçılar, yapımcılar ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, 11 Mayıs’ta sona erecek olup tiyatro oyunları, söyleşiler, belgesel, kısa ve uzun metraj film gösterimleri de gerçekleştirilecek.