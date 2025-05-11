Bitlis Beş Minare Festivali Devam Ediyor

BİTLİS’TE BEŞ MİNARE FİLM FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Bitlis’te bu yıl ilki düzenlenen ‘Beş Minare Film Festivali’ne katılan oyuncu, senarist ve yazarlar, Nemrut Krater Gölü ve Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. Festivalin üçüncü günde, sanatçılar Tatvan sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü’nü gezip hatıra fotoğrafları çektirdi. Doğal güzellikleriyle ünlü bu göl gezisinin ardından konuklar, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığına gitti.

SANATÇILAR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Festival Direktörü Wilma Elles, etkinliği büyük bir ilgiyle karşıladıklarını belirterek, “Bitlis Beş Minare Film Festivali’nin üçüncü günündeyiz. Çok güzel bir katılım var. Yaklaşık 200 sanatçı geldi. Çok mutluyuz. Akşam da 500 bin TL’lik ödüller verilecek. BETAV’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda gezimizin en önemli yeri olan Ahlat Selçuklu Mezarlığına geldik. Bin yıllık tarihi var. Gerçekten herkes çok etkilendi. Nemrut Krater Gölünü gezdik. Burada etkilenmemek mümkün değil. Doğa ve tarih iç içe, bunu filmle ve sanatçılarla birleştirmek bence Bitlis için muhteşem bir an.” dedi.

Manken ve Şarkıcı Ece Gürsel, “Bitlis Beş Minare Film Festivali’nde olduğum için çok keyifliyim. Ahlat Selçuklu Mezarlığına geldik. Mezarlığın ucu bucağı yok. Güzel bir tarih yatıyor burada. Bitlis halkı böyle tarihi bir mekana sahip olduğu için çok şanslı.” şeklinde konuştu.

Festivalin son gününde stand-up gösterisi yapacak olan Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Metin Yıldız da, “Bitlis Uluslararası Film Festivali Türk film camiasına ve ülkemize hayırlı olsun. Şu an muazzam bir yerdeyiz. Ahlat’ta müthiş tarihi bir yerdeyiz. Atalarımızın yıllar önce neler yaptığını görmek, mezarlıklarına ne kadar değer verdiklerini görmek, bizler için muazzam bir görüntüdür.” ifadelerini kullandı.

BITLİS’İN ÖNEMİNE VURGU

Senarist Talat Özpolat ise Bitlis’e geldikten sonra burada bir dizi filmin uyarlanması için çalışmalar yapıldığını söyledi. “Birçok farklı dinin bir arada toplandığı Mardin’den sonra Bitlis’te çok sayıda İslam aliminin bir arada olduğu yere geldik. Buraya gelince buranın Türkiye’nin İrlanda’sı olduğunu görmüş olduk. Bitlis’te çekilecek dizi, ‘yüzyılın dizisi’ olacak.” diyerek Bitlis’in potansiyelini vurguladı.