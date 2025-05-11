Bitlis Beş Minare Film Festivali Sona Erdi

BAŞARILI BİR FESTİVAL SONUNDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bitlis’te gerçekleştirilen “Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali” ödül töreniyle noktalandı. Ödül töreni Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Burada belgesel kategorisinde Yalçın Çiftçi’nin yönettiği “Beyaz Dağın Çocukları” birinci olurken, Ömür Gürgen’in “Ali Amca” adlı belgeseli ikinci ve Evrim İnci’nin “Duvar” belgeseli üçüncü sırayı aldı. Uzun metraj film kategorisinde Orhan İnce’nin “Hevi” eseri birincilik, Levent Onan’ın “Aşkın Dünkü Çocukları” ikincilik ve Javier Lester Abalsamo’nun “Coco’s Moon” isimli filmi üçüncülüğü elde etti. Kısa metraj film kategorisinde ise Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği “Eksi 1” birincilik, Onur Güler’in “Hangi Gece Büyüdüysem” ikincilik ve Onur Doğan’ın “Bomba” filmi üçüncülük kazandı. “Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Jüri Özel Ödülü”, Sedat Benek’in yönettiği “Madak” belgeseline verilirken, “Bitlis Beş Minare Özel Ödülü” ise “Vuslat” filmine takdim edildi. Festivalde ödül alan yönetmenlere plaket ve para ödülü dağıtıldı. Ayrıca, festivalin düzenlenmesinde görev alan sanatçılara, oyunculara, yönetmenlere, senaristlere, mankenlere ve kurum amirlerine plaket verildi.

FESTİVAL ORGANİZASYONU BÜYÜK TAKDİR GÖRDÜ

Festival başkanı Mehmet Şah Çelik, ödül töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin muhteşem bir organizasyonla sonuçlandığını ifade etti. Festival için ilk başvurularını yaptıklarında pek çok kişinin kendilerine güvenmediğini dile getiren Çelik, “Muhteşem organizasyonlar gerçekleştirdik. Hem merkezde hem de 6 ilçede farklı zamanlarda atölyeler, söyleşiler ve workshoplar düzenledik. Hizan’da Kenger Festivali vardı. Oyuncularımız halkla buluştu ve festivale katıldı. Açık hava söyleşileri gerçekleştirdik. Sadece söyleşilerle yetinmedik, Bitlis’i ve kültürünü tanıtmak amacıyla merkez ve 6 ilçede gezi turları organize ettik.” şeklinde konuştu.

GELECEKTE TURİZM VE FİLM PROJELERİ BEKLENİYOR

Çelik, güzel ve başarılı bir festival gerçekleştirdiklerine inandığını belirterek, “Amacımız sinema yapımcılarını teşvik etmek. Sinema yapımcılarının çoğunda bütçe sorunları bulunuyor. Bu sorunu aşabilmek amacıyla, festivalimizde 500 bin lira bütçe dağıttık. Gerçekten yoğun ve güzel bir galaya ev sahipliği yaptık. Protokol bile yer bulmakta zorlandı. Bu anlamda muhteşemdi. Yakın zamanda Bitlis’in birçok bölgesinde turizm akını yaşanacak. Turistler gelecek ve yeni projeler başlayacak. Bu süreçte ekibimle birlikte sürekli film projelerini değerlendirdik. İnşallah yakın bir zamanda, yaklaşık iki ay içinde birkaç filme birden başlamayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ödül töreni, sanatçı Metin Yıldız’ın stand-up gösterisi ile sona erdi. Törene Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, festival danışmanı Kadir Köstekçi, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.