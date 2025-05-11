“Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali”ne Katılan Sanatçılar Tarihi Mekanları Gezdiler

FESTİVALİ KATILAN SANATÇILAR DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFETTİ

“Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali”ne katılan sanatçılar, oyuncular, yönetmenler, senaristler ve mankenler, Bitlis’in doğal güzelliklerinin ve tarihi mekanlarının bulunduğu yerleri gezdi. Avrupa Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında “Mükemmeliyet Ödülü” kazanmış olan Nemrut Krater Gölü’ne giden sanatçılar, burada yürüyüş yaptı ve fotoğraflar çekti. Daha sonra Ahlat ilçesinde, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret eden sanatçılar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıp kentin tanıtımına katkı sağladı.

FESTİVALİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE KALABALIK KATILIM

Festivalin direktörü Wilma Elles, basın mensuplarına festivalin üçüncü gününde olduklarını belirtti. Katılımın oldukça yüksek olduğunu ifade eden Elles, şöyle konuştu: “Yaklaşık 200 sanatçı geldi. Çok mutluyuz. Protokol üyeleri burada. Bugün ödül törenimiz var. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) desteğiyle ödüller dağıtılacak. BETAV’a çok teşekkür ederiz.” Gezilerinden etkilendiklerini söyleyen Elles, “Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’na geldik. Herkes çok etkilendi. Nemrut Krater Gölü’nü de gezdik. Buradan etkilenmemek mümkün değil. Çok güzel duygular yaşıyoruz.” dedi.

AHLAT MEZARLIĞI’NIN GÜCÜ VE TARİHİ

Manken Ece Gürsel, ziyaret ettikleri Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın etkileyici olduğunu belirterek, “Bitlis halkı böyle bir coğrafyaya ve tarihe sahip oldukları için çok şanslı. Ben burada bulunmaktan dolayı son derece mutluyum.” dedi. Sanatçı Metin Yıldız ise Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nın muazzam bir yer olduğunu ve Bitlis’in coğrafyasının etkileyici olduğunu vurguladı. Yıldız, “Atalarımızın yıllar önce neler yaptığını, mezarlıklarına bile ne kadar değer verdiğini görmek bizler için muhteşem. Gerçekten muazzam eserler bırakmışlar. Bu bizi çok heyecanlandırıyor.” diye konuştu.

ULUSLARARASI BİR FESTİVALİN ÖNEMİ

Oyuncu Berke Üzrek, Bitlis’e ilk defa geldiğini söyleyerek, “Burası çok önemli bir tarih sahnesi. Böyle bir ortamda uluslararası film festivali yapılıyor olması çok kıymetli. Temennimiz çok daha etkili festivallerin gelecek süreçte büyüyerek devam etmesidir. Bu film festivalinin ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi inşallah olacak.” dedi. Sanatçı Yüksel Arıcı, Adanalı olduğunu ancak her yıl bir Bitlisli gibi festivale geleceğini belirtip, “Bu tarihi kentte böyle bir festivalin yapılması kentin tanıtımı için çok önemli.” ifadelerini kullandı. Ziyareti sonrası insanların Bitlis’i merak edecekleri ve tanımaya başlayacaklarını düşündüğünü söyledi.

KÜLTÜREL HAYATIN CANLANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Festivalin jüri başkanı ve yönetmen Derviş Zaim, “Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali” çalışmasının, yörenin kültürel hayatının canlandırılması amacıyla başlatıldığını belirtti. Festivalin emekleme döneminde olduğunu ifade eden Zaim, “Burada olmak ve destek vermekten çok mutluyum. Bu yıl uzun metraj dalında yarışan filmlerin jürisindeydim. Bir sürü film arasında belirli bir seçki izledik. Bu da Türk sinemasının farklı eğilimlerine işaret ediyordu. Kriterlerimize uygun olanı değerlendirdik.” şeklinde konuştu.