Bitlis, Beşminare Festivali ile tanınacak

BITLIS BEŞMİNARE ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ HAZIRLIKLARI

Bitlis, ilk kez gerçekleştirilecek “Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali” ile sinema dünyasından önemli isimleri kabul edecek. Festival, 9-11 Mayıs tarihleri arasında uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesel kategorilerindeki eserleri sergileyecek. Bu etkinlik öncesinde Bitlis Eğitim ve Tanıtıma Vakfı’nda (BETAV) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

HİKAYELERİYLE FİLM PLATOSU OLARAK BITLIS

Toplantıda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis’teki tarihi dokunun ortaya çıkması için yapılan çalışmalara değindi. Kente gelen misafirlerin tarihi dokuya hayran kaldığını söyleyen Karakaya, tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonunun turist çekmek için kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, “Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali de şehrimizin tanıtımına katkı sunacaktır. Bu birden olmuyor. Mardin kısa sürede bu noktaya gelmedi. Mardin, güzel bir örnek olduğu için söylüyoruz. Biz daha iyisini yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

FESTİVAL DESTEKLENİYOR

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, festivalin kentin tanıtımı açısından faydalı olacağına inandığını ifade ederek, bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini belirtti. Festival danışmanlığını üstlenen AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Mardin’in en çok turist çeken illerinden biri olmasının sebebinin orada çekilen dizi ve filmler olduğunu vurguladı. Köstekçi, “Bitlis’te filmleştirilebilecek ve dizi yapılabilecek birçok hikaye var. Aynı zamanda Bitlis’in doğal bir plato olduğuna inanıyoruz. Çekilecek bu film ve diziler ilimizin tanıtımına ciddi katkılar sunacaktır” dedi.

FESTİVAL BAŞLANGICI

Festival koordinatörü Hakan Torun Oral ise memleketin spor, turizm ve sanat ile tanıtılabileceğini dile getirerek, “Biz bu işin sanat kısmındayız. Paydaşlarımızla istişare ettikten sonra festivalin startını verdik. 9 Mayıs’ta Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde festivalimizin açılışını yapacağız” açıklamasında bulundu. Ayrıca, toplantıya katılan Vali Yardımcıları Kübra Sivaslıoğlu ve Onur Aykaç, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ile BETAV Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de etkinliğe katılım gösterdi.