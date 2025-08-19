Bitlis Devlet Hastanesinde Yeni Ameliyathane Açıldı

YENİ AMELİYATHANE HİZMETE GİRDİ

Bitlis Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla lokal ameliyathane ve müdahale odasını hizmete açtı. İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, hastanede mevcut 6 ameliyathaneye eklenen yeni ameliyathane ile hastanenin kapasitesi yükseltildi.

BAŞHEKİMDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, yeni birimin kent ve bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Ameliyathane kapasitesini artırmak için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten Göçüncü, “Lokal ameliyat ve müdahale odası sayesinde özellikle küçük cerrahi işlemler ve acil müdahaleler daha hızlı ve etkin şekilde yapılabilecek. Böylece vatandaşlarımızın bekleme süreleri azalacak, sağlık hizmetlerinde kalite artacaktır. Yeni birimimizin ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu birimin açılmasına katkı sağlayan İl Sağlık Müdürümüz Gökhan Güzeltaş’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.