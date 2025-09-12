Haberler

Bitlis’in Adilcevaz’ında Fasulye Hasadı Başladı

FAZLA ÇALIŞMA VE HASAT DÖNEMİ

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, üreticilerin yaşam kaynağı olan fasulye için hasat dönemi başladı. Van Gölü’nün kuzey kıyısında konumlanan Adilcevaz’da son yıllarda artan fasulye üretimi, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda dikkat çekiyor. Burada yetiştirilen fasulyeler, lezzeti, ince kabuklu yapısı ve çabuk pişme özellikleriyle fark yaratıyor. Yaklaşık 90 gün boyunca 24 saat boyunca tarlalarda çalışan çiftçiler, imece usulüyle hasada girişti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de üreticileri ziyaret ederek destek olmayı ihmal etmedi.

ÜRETİMDEKİ ZORLUKLAR

Çiftçi Yunus Vural, Adilcevaz’ın fasulye üretiminde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de tüketilen fasulyenin yaklaşık yüzde 40’ı bu bölgeden gidiyor. Ancak bu yıl hava şartlarının ani değişiklik göstermesi, bir sıcak bir soğuk olması verimi etkiledi” dedi.

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

