Bitlis’in Kültürel Zenginliklerini Önemsiyoruz

BİTLİS BEŞ MİNARE ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ AÇILDI

Bitlis’te ilk defa düzenlenen ‘Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali’, açılış programıyla başladı. Program, Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışa, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve birçok davetli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ünlü sunucu Tuğba Özay, Bitlis’in tarihi hakkında bir sunum yaptı.

ANTİK KÜLTÜRLERİN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI

Vali Ahmet Karakaya, festivaldeki katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Vali Karakaya, “Bu topraklar Türk İslam kültürünün Anadolu’daki ilk ayak izleri olan Kubbetül İslam Ahlat’ta vücut bulan, Selçuklu mirası ile sadece taşlara işlenmiş estetik değil, aynı zamanda bir medeniyetin adalet, zerafet ve inançla taçlanmış anlayışını günümüze taşımaktadır. İlimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak valiliğimizce de önemsenmektedir. Festivalde emeği geçen ve buraya kadar gelerek festivale katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Bitlis’in tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekti. “Bitlis, birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi bir şehir. Büyük İskender’in içindeki kalesiyle, Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle, İpek Yolu üzerinde bulunan ticaretten üst nivelde koşan yetiştirmiş olduğu şahsiyetleriyle daha keşfedilmemiş bir hazine. Biz filmlerde, dizilerde konu olmak istiyoruz. Bu yıl birincisini yapıyoruz ve bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. İşte sahip çıkamadığımız tarihi, gün yüzüne çıkardık. Bunun için reklama ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ SANATA DAVET EDİYOR

Oyuncu Selahattin Dağdöğen, Türkiye’nin birçok yerinde tiyatro oynadığını ancak Bitlis’e ilk defa geldiğini belirtti. Gençlere seslenerek tiyatroya ve sanata sahip çıkmalarını isterken, iş insanları ve yöneticilerle olan ilişkilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Açılış programı, çekilen toplu fotoğraf ve film gösterimi ile sona erdi.