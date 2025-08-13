Haberler

Bitlis’in Mutki İlçesinde Genç Boğuldu

GENÇ BOĞULDU

Bitlis’in Mutki ilçesinde serinlemek amacıyla dereye giren bir genç hayatını kaybetti. Olay, Mutki ilçe sınırları içinde bulunan Meydan ve Yazıcık köyleri arasında yer alan derede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, V.Ö. (21) arkadaşlarıyla birlikte derede serinlerken bir süre sonra gözden kayboldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun fark edilmesiyle hemen yardım çağrısı yapıldı ve olay yerine JAK ile AFAD ekipleri yönlendirildi. Dalış yapan kurtarma ekipleri kısa sürede gencin cansız bedenine ulaştı. V.Ö., 2,5 metrelik derinlikte balçığa saplanmış halde bulundu. Genç adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

