Bİtlİs – Oto Klİma Gazı Talebİ Artıyor

HAVA SICAKLIKLARI KLİMA TALEBİNİ ARTIRIYOR

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, sıcak havaların gelmesiyle sanayi sitelerinde otomobil klima gazına olan talep rekor seviyelere ulaşıyor. Haziran ayının ilk haftası itibarıyla Türkiye genelinde artan sıcaklıklar, otomobil sahiplerini klima bakımı ve gaz dolumu için sanayi sitelerine yönlendiriyor. Şehir içi trafikte kullanılan araçlar, servis araçları ve uzun yol yapan ticari araçlar için klima sistemleri yaz aylarında vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geliyor.

KLIMA GAZININ ÖNEMİ VE ETKİLERİ

Uzmanlar, klima gazının eksik ya da bitmiş olmasının sadece serinleme performansını düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda sistemin kompresör gibi önemli parçalarına da zarar verebileceğini vurguluyor. Bu nedenle klima sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gaz dolumunun yetkin kişilerce yapılması gerektiği ifade ediliyor. Oto klima gazları arasında en yaygın olarak tercih edilen R134a tipi gaz, çevreye daha az zararlı olması sebebiyle öne çıkıyor. Ancak bu gazın fiyatlarında son dönemde önemli bir artış yaşandığı belirtiliyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER VE KULLANICI GÖRÜŞLERİ

Sanayi esnafı, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ithalat maliyetlerinin bu artışta etkili olduğunu dile getiriyor. Oto sanayii ustası Aydın Tarlan, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin klima sistemlerini yola çıkmadan önce kontrol ettirmeleri gerektiğini belirtiyor. Yetersiz çalışan bir klima, hem sürüş konforunu hem de güvenliği olumsuz etkileyebiliyor. Araç sahibi Mehmet Nur Savaş, “Klima gazı çok önemli. Tedbirleri almak gerekiyor. Azı yararlı, aşırı kullanmak zararlı. Bugün ustalarda yoğun bir kalabalık var. Biz de her sene olduğu gibi bu yılda aracımın klima gazını kontrol ettiriyorum” diyor.