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Bitlis’te 13 Kilo Metanfetamin Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Bitlis’te gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri yolcu otobüsünde 13 kilo metanfetamin ele geçiriyor. Bitlis Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Tatvan’da durdurulan bir otobüste arama yapıldı.” ifadesi yer alıyor. Arama sonucu, valiz içerisinde gizlenmiş 25 parça şeklinde 13 kilo metamfetamin bulunuyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Açıklamada, “Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.” denildi. Hemşehrilerin huzuru ve güvenliği adına, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına yönelik kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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