Bitlis’te 19-21 Mayıs’ta Festival Olacak

BİTLİS GENÇLİK FESTİVALİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bitlis’te 19-21 Mayıs tarihleri arasında “Bitlis Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı” düzenleniyor. Valilikte il protokolü ve kurum müdürlerinin bulunduğu bir toplantının ardından basın mensuplarına bilgi veren Vali Ahmet Karakaya, hava koşullarının ısınmasıyla birlikte çeşitli etkinliklerin planlandığını belirtti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanacağını vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu: “Bayram töreninin yanı sıra, gençlerin teknoloji, bilim, sanat ve kültür alanlarında etkileşimde bulunacakları bir gençlik festivali düzenliyoruz.”

TEKNOLOJİK ETKİNLİKLER VE ATÖLYELER

Karakaya, Bitlis Gençlik Festivali’nin 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Festival alanında toplam 60 çadırda 3D yazıcılar, robotik kodlama atölyeleri, dene-yap çalışmaları ile AFAD, emniyet ve jandarmaya ait çeşitli etkinlik tırlarının yer alacağını açıkladı. “Bütün gençlerimizi ve ilgilileri burada görmek istiyoruz” diyen Karakaya, festivale katılım çağrısı yaptı.

KİTAP FUARI DETAYLARI

Festivalin bir parçası olarak düzenlenecek kitap fuarına da değinen Karakaya, yaklaşık 120 yayınevinin katılacağını ve 100’ün üzerinde yazarın fuara iştirak edeceğini aktardı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Ergin Güven ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da katıldı.