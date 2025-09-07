Bitlis’te 2. “BETAV Satranç Turnuvası” Sona Erdi

Bitlis’te düzenlenen uluslararası bir satranç turnuvası başarılı bir şekilde tamamlandı. Bitlis Eren Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) iş birliği ile 2 Eylül tarihinde başlayan “BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası” final müsabakaları ve ödül töreni ile sona erdi. Turnuvada toplamda 329 sporcu mücadele etti.

KATILIMCI SAYISI VE HEDEFLER

Bu kapsamda turnuvaya kayıt yaptıran sporcu sayısı 400 olarak kaydedildi. BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, “Turnuvada 36 şehirden ve farklı ülkelerden gelen sporcularımız mücadele etti. 10 ilden hakem görev yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. Turnuvanın, kentte satranca olan ilgiyi artırmayı hedeflediği ifade edildi.

ÖDÜL TÖRENİ VE DERECEYE GİREN SPORCULAR

Ödül töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Turgay Seçkin Serpil, turnuvaya destek verenlere teşekkür etti. Organizasyonun sona ermesiyle birlikte dereceye giren oyunculara kupa ve madalyalar verildi. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar, BETAV Yönetim Kurulu üyeleri ile sporcuların aileleri katıldı. Turnuvada, A kategorisinde Amirreza Pour Agha Bala, B kategorisinde Yakup Tarim ve C kategorisinde Furkan Ertaş birinci oldu.