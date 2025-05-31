Bitlis’te 4 kilo 54 gram skunk

OTOMOBİLDEKİ SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis’te, polisin durdurduğu bir otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo 54 gram skunk bulundu. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli tutuklandı.

NARKOTİK ŞUBE EKİPLERİ ARAMA YAPTI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, Tatvan ilçe girişinde durdurduğu araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, aracın yedek lastiğine gizlenmiş olarak 8 parça halinde 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Olay sonrası araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheliler mahkemeye sevk edildi ve burada tutuklandı.