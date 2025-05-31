Bitlis’te 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bitlis’te narkotik polisinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, bir otomobilin yedek lastiği içinde 4 kilo 54 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir otomobilde arama gerçekleştirdiği belirtildi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMA

Bu arama sırasında otomobilin yedek lastiği içerisinde 8 parça halinde 4 kilo 54 gram Skunk maddesi bulundu. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan açıklamada, “Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam ediyor” ifadeleri yer aldı.