BİTLİS’te 42 Kaçak Göçmen Bulundu

BİTLİS’TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Bitlis’te gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, polisin durdurduğu bir TIR’ın dorsesindeki ahşap paletler arasında gizli bir bölme bulunarak, 42 kaçak göçmen yakalandı. Bu operasyon, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı.

TIR’DA GİZLİ BÖLMEDE KAÇAK GÖÇMENLER SEZİLDİ

Kent merkezinde durdurulan TIR’da yapılan aramalarda, ahşap paletler arasına gizlenmiş 42 kaçak göçmenin varlığı tespit edildi. Yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen bu göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.