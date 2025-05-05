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Bitlis’te 5 Çift Nikahlandı

BİTLİS’TE ÖZEL TARİHDE NİKAH TÖRENİ

Bitlis’te 05.05.2025 tarihinde birleşmek isteyen 5 çiftin nikahları gerçekleştirildi. Özel bu tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, randevu almak için günler öncesinden Bitlis Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvurdu. Bugün nikah masası etrafında bir araya gelen çiftler, şahitleri huzurunda birbirlerine “evet” diyerek imzalarını attı ve mutlu bir geleceğe adım attı. Nikah törenlerine katılan aileler de çocuklarının bu özel anına destek vererek mutluluklarına ortak oldu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, hayatlarını birleştirmek için bu tarihi seçen Hilal Gencer ve İsmail Yalçin çiftinin nikahını kıydı. Bu önemli günde çiftine tavsiyelerde bulunan Tanğlay, ardından aile cüzdanını geline teslim etti. Tanğlay, yaptığı açıklamada, belediyelerinde 05.05.2025 tarihinde beş nikahın kıyıldığını ifade ederek, “Allah hayırlı etsin. Bugün beşinci nikahı kıydık. İnşallah 5 uğurlu sayı olacak. Tüm çiftlerimize mutluluklar dilerim.” şeklinde konuştu.

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