Bitlis’te Afad Eğitimleriyle Gönüllü Oluyorlar

EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATILIYORLAR

Bitlis’te öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü memurları, Afet ve Acil Durum (Afad) Müdürlüğü tarafından düzenlenen arama kurtarma eğitimlerine katılarak “Afad gönüllüsü” oluyor. Afad İl Müdürlüğü, olası deprem ve afetler için en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilmek adına gönüllülere eğitim vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 24 öğretmen ve 6 memurdan oluşan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibine “Enkazda Arama Kurtarma Temel Eğitimi” sunuldu. Teorik eğitimin ardından, arama kurtarma işlemlerinde kullanılan araçların teknik özellikleri ve kullanım yöntemleri hakkında bilgi alan MEB AKUB ekibi, tatbikatlarda çadır kurma, sedye ile yaralı taşıma, iplerle iniş, binadan yaralı tahliyesi ve enkazda arama kurtarma gibi konularda pratik yapma imkanı buldu. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de olası afetlerde hayat kurtarmak amacıyla gönüllü olarak eğitimlere katılan öğretmenler ve memurlar, Afad’ın koordinasyonundaki arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Afad İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Engin Eribol, yaptığı açıklamada, yürüttükleri eğitim faaliyetleriyle arama kurtarma ekiplerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Gönüllülerin sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu personellerinden oluştuğunu belirten Eribol, “Bu eğitimleri yıl sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Ülkemizin deprem kuşağında bulunmasından ötürü, her an her türlü afete hazır olmamız gerekiyor. Bu nedenle eğitimli insan gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Tatvan MEB AKUB’da görev alan 30 öğretmen ve memura eğitim verdik.” şeklinde konuştu. Eğitim verdikleri gönüllü sayısını yıl sonuna kadar 750’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Eribol, “Eğitimini aldığımız arkadaşlar her türlü afet anında bize destek olacak ve olası bir afette çağırdığımız ekipler arasında yer alacak. Bu gönüllüleri akredite etmeyi de amaçlıyoruz. Akredite olduklarında Afad koordinasyonunda çalışacaklar.” dedi.

KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİ

Tatvan Van Gölü İlkokulu Müdür Yardımcısı Burcu Asan Atuci, eğitime katılıp AFAD gönüllüsü olduklarını bildirirken, “Enkazda hilti ile çalışarak beton kırmayı öğrendik. Çadır kurma ve sedyeyle hasta taşıma eğitimleri aldık. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için bu çalışmalara yoğunluk veriyoruz. Eğitimlerimiz çok verimli geçiyor. Arkadaşlar canla başla çalışıyor ve AFAD ekibi tüm bilgileri bize aktarıyor.” diye konuştu. Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Ferit Kocaman, AFAD Başkanlığı ile MEB arasındaki protokol gereği MEB AKUB’un kurulduğunu belirtti. Kocaman, eğitim desteği veren AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, Tatvan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve eğitimcilere teşekkür etti. Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Zahid Doğru ise ekipte yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Ülkemizde deprem, sel, çığ düşmesi gibi afetler yaşanabiliyor. Bu afetlerde görev alacak insan sayısı az. Müdahalemizi arttırabilirsek, kurtarabileceğimiz insan sayısı da artacak ve bu bizim için gurur verici olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.