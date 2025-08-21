Bitlis’te Atlı Polisler Devriye Gezdi

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Ankara’dan gelen Atlı Polis Birliği il merkezinde devriye görevi yapıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi’ne bağlı Atlı Polis Birliği, bu etkinlik sebebiyle Bitlis’e geldi. Atlı polisler, il merkezindeki Gökmeydan’dan tarihi çarşıya kadar devriye gezerken, vatandaşların ilgisini çekti.

VATANDAŞLARDAN ATLI POLİSLERE İLGİ

Atlı polislerle sohbet eden vatandaşlar, fotoğraflar çekerken atları sevdi. Atlı Polis Birliği’nden Başpolis Memuru Mahmut Kılınç, Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda kente geldiklerini açıkladı. Kılınç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki personel ile birlikte bölgede bulunduklarını belirtti.

DEVRIYE GÖREVİ VE KÜLTÜREL BAĞLANTI

Kılınç, “Şu anda Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için devriye görevimizi sürdürüyoruz. 22-26 Ağustos tarihleri arasında etkinlik alanında görev yapacağız” dedi. Ayrıca, “Vatandaşlarımız bizleri sokakta bir polis gücü olarak değil, kendi kültürlerinin bir simgesi olarak görüyor. Bu da Atlı Polis Teşkilatı olarak bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.