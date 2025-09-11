Haberler

Bitlis’te Emniyet Müdürü Değişti

BİTLİS EMNİYETİ YENİ BİR DÖNÜME GİRİYOR

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu merkeze alındı ve yerine yeni bir atama gerçekleşti. Polis Başmüfettişi Koray Şensoy, Bitlis’in yeni emniyet müdürü olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname doğrultusunda 37 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, 22 emniyet müdürü de merkeze alındı. Bitlis, bu değişim sürecinde yerini aldı ve yeni emniyet müdürü olarak Koray Şensoy atandı.

ÖNCEKİ GÖREVİ VE YENİ ATAMALARA GÖZ ATALIM

2023 yılının ağustos ayında göreve başlayan Ortaç Şekeroğlu, yeni düzenlemenin ardından merkeze alınarak farklı bir göreve yönlendirildi. Bitlis’in emniyet müdürlüğündeki değişiklikler, il genelinde önemli bir dönüşüm sağlıyor.

