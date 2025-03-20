Bitlis’te Evlilik Yıldönümü İçin İftar Programı

40. YIL EVLİ ÇİFTLER ONURUNA İFTAR DÜZENLENDİ

Bitlis’te, ‘Aile Yılı ve Yaşlılar Haftası’ çerçevesinde, evliliklerinde 40. yılını tamamlamış olan evli çiftler onuruna bir iftar programı yapıldı. Bu anlamlı etkinliğe Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, eşi Özlem Karakaya ile birlikte katılarak, davetlilerle tek tek ilgilendi.

VALİ KAYMAKAM’IN GÜZEL SOHBETİ

İftar öncesinde evli çiftlerle sohbet eden Vali Karakaya, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, birlik ve beraberliğin korunması ile ailenin desteklenmesi amacıyla “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini açıkladı. Programa katılanların tecrübelerini ve aile yaşamalarına dair hatıralarını dinleyen Vali Karakaya, “Sizler, sevgi, saygı ve fedakarlıkla örülmüş uzun soluklu evliliklerinizle bizlere örnek oluyorsunuz. Sizlerin mutluluğu, bizler için büyük bir değer taşıyor” dedi.

KATILIMCILAR VE DAVETLİLER

Bu anlamlı programa, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, İl Müftüsü Kadir Koçak ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, katılımcılar arasında büyük bir sevgi ve dayanışma ortamı oluşturdu.