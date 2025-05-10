BİTLİS’TE FİLM FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

ETKİNLİKLERLE DOLU İKİNCİ GÜN

Bitlis’te bu yıl ilk defa gerçekleştirilen “Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali” ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sürdü. Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu’nda “Tabutta Rövaşata” filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından gerçekleştirilen söyleşide festivalin jüri başkanı yönetmen Derviş Zaim, katılımcılara çektikleri filmler hakkında bilgi verdi. Zaim, tarihi ve kültürüyle kadim kente böyle bir festivalin uygun olduğunu belirterek, “Festivalin hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

DOĞAL GÜZELLİKLERİN ETKİSİ

Bölgenin doğal güzelliklerinin kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Zaim, “İleride başka bir projede buraya gelmek ancak beni memnun edebilir. Etrafa baktığımızda ormanlar, dağlar, göl, kar ve son derece yoğun bir tarih kokusu var. Sinema başka bir şey istemez. Sinemacı bunlardan başka ne ister ki? Bu festivalde bunları kullanmanın ilk adımı olacak” dedi. Bir sonraki filmi hakkında da bilgi veren Zaim, “Film insan ve doğa ilişkisi üzerine olacak. İnsanın tabiatı nasıl mahvettiği ve bu aç gözlülüğün insanın kendi içindeki mahvoluşa da yardım ettiği konusunda bir film yapmayı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

TIYATRO OYUNU İLGİ GÖRDÜ

Söyleşinin ardından sahnelenen “Mem ü Zin” adlı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni aldı. Festivalin direktörü ve sanatçı Wilma Elles, festival başkanı Mehmet Can Çelik, festival danışmanı Kadir Köstekçi ile Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş etkinliklerde yer aldı. Elles ve beraberindeki eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, oyuncu Abdül Süsler, Yüksel Arıcı ve Dr. Ender Saraç, festival kapsamında Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

VAN GÖLÜ’NÜN SAĞLIK FAYDALARI

Van Gölü’nde yüzen Dr. Ender Saraç, göl suyunun sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu aktardı. Saraç, “Soğuk su, damarları açar, kalp sağlığına iyi gelir. Van Gölü’nün sodalı yapısı cilt hastalıklarına iyi gelir. Özellikle sedef ve mantar gibi rahatsızlıklar için faydalıdır” sözlerini kullandı. Ayrıca, “Bu yıl deniz sezonunu Adilcevaz’da açıyoruz. Yüzmeye Bodrum’a gitmeyin, Adilcevaz’a gelin” diye ekledi.

DOĞAL GÜZELLİKLERE DAVET

Festival dolayısıyla Bitlis’te bulunmaktan memnuniyetini ifade eden Elles, herkesi bölgenin doğal güzelliklerini görmeye davet etti. Bölgenin doğal güzelliklerine hayran kalan oyuncu Yüksel Arıcı ise “İnsanı heyecanlandıran yerler gördük. Aygır Gölü ve Süphan Dağı büyüleyici. Her yıl düzenlenecek festivallere memleketimdekiler gibi katılacağım” şeklinde konuştu. Van Gölü kıyısında bir dönüm arsasının olduğunu ilk kez kamuoyuyla paylaşan Tuğba Özay, “Burası göl değil, adeta bir okyanus gibi. Doğası, temizliği ve sakinliği ile muazzam bir yer” dedi. Ayrıca, “Bodrum ve Antalya gibi yerlerde çöp yığınları görmek mümkünken, burada sahilde tek bir çöp yok. Halkı duyarlı ve bilinçli, bu çok kıymetli” ifadelerini kullandı.