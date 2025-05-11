Bitlis’te Film Festivali’nde Eğlence

BEŞ MİNARE FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA VAN GÖLÜ’NE GİRDİLER

Bitlis’te gerçekleştirilen ‘Beş Minare Film Festivali’ için kente gelen ünlü isimler, Wilma Elles Çelik ve Tuğba Özay, Van Gölü’ne girdi. Festivale katılan sinema sanatçısı Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay, etkinlik çerçevesinde Adilcevaz ilçesini ziyaret etti ve gölün serin sularında yüzme keyfi yaşadı.

ADİLCEVAZ’IN GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALDILAR

Adilcevaz sahillerinde gezinti yapan ünlü isimler, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldılar. Wilma Elles Çelik, Bitlis gelini olarak, bu bölgedeki etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadı. Ayrıca, sinema sanatçısı ve yapımcı Yüksel Arıcı ile Dr. Ender Saraç da onlara eşlik etti.