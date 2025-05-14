BİTLİS’TE GENÇLİK FESTİVALİ DÜZENLENECEK

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, FESTİVAL HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentte 19-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Bitlis Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı’ ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Karakaya, 60 çadırda 3D yazıcılar, robotik kodlama, dene-yap atölyeleri ve insansız denizaltı gibi birçok etkinliğin yer alacağını, 100’den fazla yazarın katılacağı fuarda vatandaşları etkinlik alanında görmek istediklerini ifade etti.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Bitlis’teki ‘Bitlis Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı’ ile ilgili yapılan değerlendirme toplantısına Vali Ahmet Karakaya’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış katıldı. Vali Karakaya, havaların ısınması ve ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte şehrin canlanması adına çeşitli etkinlikler planladıklarını belirtti.

GENÇLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Gelecek hafta 19 Mayıs Atatürk’ün Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanacağını hatırlatan Vali Karakaya, “Bu vesileyle gençlerimizi unutmamız mümkün değil. Bayram törenine ek olarak il merkezi ve ilçelerdeki gençlerimizin teknoloji, bilim, sanat ve kültürle buluşacakları etkinlikler düzenleyeceğiz” diye konuştu. Bitlis Gençlik Festivali’nin 19-21 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyuran Karakaya, etkinlik alanında AFAD, emniyet ve jandarma tarafından kurulan simülasyon TIR’larının da yer alacağını aktardı.

KİTAP FUARI DETAYLARI

19 Mayıs saat 13:00’da açılışı yapılacak Bitlis Kitap Fuarı’nın 25 Mayıs’a kadar süreceğini belirten Vali Karakaya, fuara 100’den fazla yazar ile 120 civarında yayınevinin katılacağını ifade etti. Öğrenciler, gençler, eğitim camiası, kamu görevlileri ve Bitlis halkını Mevlana Parkı’ndaki kitap fuarına davet eden Karakaya, Hayati İnanç, Nurullah Genç, Hatice Kübra Tongar, Tufan Gündüz ve Şule Köklü gibi birçok yazarın katılacağının da altını çizdi. Ayrıca, bu etkinliklerin hazırlanmasında katkı sağlayan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eden Karakaya, Bitlis’in köklü tarihine ve kültürel zenginliğine vurgu yaparak gençlerin ve hemşehrilerinin yaşama sevincini artırmayı hedeflediklerini söyledi.