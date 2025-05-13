Bitlis’te Gökkuşağı Görüntüleri Ortaya Çıktı

YAĞMUR SONRASI GÖKYÜZÜ GÖKKUŞAĞIYLA RENKLENİYOR

Tatvan ilçesinde etkili olan yağmur, gökkuşağının meydana gelmesine zemin hazırladı. Bu doğal olay, bölge sakinlerini büyük bir görsel şölenle buluşturdu. Gökkuşağı, izleyenleri büyüleyecek kadar etkileyici bir görüntü oluşturuyor.

VATANDAŞLAR ANLARI PAYLAŞIYOR

Yerel halk, görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Ağaçların ve dağların ardında belirginleşen çift gökkuşağı, zaman zaman gözler önüne çıkarak muhteşem bir manzara sunuyor. Bu eşsiz görüntüler sosyal medya platformlarında hızlıca ilgi çekiyor.