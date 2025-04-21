Bitlis’te Hastane Ek Randevu Planlandı

YENİ RANDEVU PLANLAMASI

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, açılan ek randevular sayesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) yoğunluğu azalttı. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla farklı branşlarda ek randevu planlaması gerçekleştirildi.

5 BİN 382 HASTAYA ULAŞILDI

Hastane yönetimi tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde, talepte bulunan 5 bin 382 hastaya telefonla ulaşarak ek randevular oluşturuldu. Böylece bu hafta içinde planlı randevulara ek olarak 5 bin 382 kişiye daha sağlık hizmeti sağlandı. Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı’nın koordinasyonuyla yapılan bu çalışma, MHRS’de yaşanan yoğunluğun azalmasına katkıda bulundu.