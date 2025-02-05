Bitlis’te İki Göl Arasındaki Esenkıyı Köyü

Esenkıyı Köyü’nün Doğal Güzellikleri

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yer alan Esenkıyı köyü, Van Gölü ile Arin Gölü arasında muazzam bir manzara sunuyor. Güneyde Van Gölü’nü, kuzeyde ise Arin Gölü ile Süphan Dağı’nı barındıran bu köy, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Bitlis il merkezine 115 kilometre, Adilcevaz ilçe merkezine ise 36 kilometre mesafede konumlanan Esenkıyı, doğusunda 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olan Van Gölü, batısında ise bin 657 hektar genişliğindeki Arin Gölü ile çevrili.

Esenkıyı Köyü’nün Eşsiz Manzarası

Her iki göle kıyısı olmasıyla dikkat çeken Esenkıyı, Türkiye’nin eşsiz doğal güzelliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. 4 bin 58 metre yüksekliğiyle Süphan Dağı’nın etkileyici manzarasını sunan köy, dronla yapılan çekimlerle muhteşem görüntülere ulaşıyor. Esenkıyı köyünün doğal güzelliklerini yansıtan bu çekimler, konumu ile köyün öne çıkan özelliklerinden sadece bir tanesi.

Köy Sakinlerinin Tarifi

Esenkıyı köyü, konumuyla ilgili köy sakinlerinden Cengiz Velioğlu, “Tarihi ve doğasıyla muhteşem bir yer. Kuzeyinde kuş cenneti olarak adlandırılan Arin Gölü, güneyinde ise Van Gölü. Muhteşem bir görüntüye sahip” şeklinde görüşünü ifade ediyor. Bu açıklamalar, Esenkıyı’nın benzersiz doğal yapısını ve tarihi zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.