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Bitlis’te Jandarmadan Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 10 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Bitlis Valiliğinden gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez kırsalında gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmaların sonucunda, 2 organizatör ve Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen elde edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜCADELESİ

Açıklamada, “Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiştir, organizatörler ise tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” ifadesi yer aldı.

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