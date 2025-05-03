Bitlis’te Kar Olumsuz Koşullara Rağmen Açıldı

İL ÖZEL İDARESİ YOL AÇMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYACAK

Bitlis’in Tatvan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kış boyunca etkili olan kar yağışının ardından, Nemrut Krater Gölü’ne ulaşım sağlayan yolu açmaya yönelik çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminin zorlu geçtiği dönemde kapanan yolun açılması için yoğun mesai harcıyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen, ekipler başarılı bir mücadele ile Nemrut Krater Gölü’ne ulaşımı restorasyon etti.

VALİDEN ÇALIŞMALARA DEĞERLENDİRME

Bölgeye giden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karakaya, yaptığı açıklamada, “Mayıs ayının ilk günlerinde Nemrut Krater Gölü’nün yolunu açarak karla mücadele çalışmalarını sonlandırdık.” ifadesini kullandı. 2024-2025 kış sezonunda 10 şantiyede, 70 iş makinesi ve 75 personelle toplam 640 yerleşim yerine kesintisiz ulaşım sağlamayı hedeflediklerini belirtti. “Bu süreçte yaklaşık 25 milyon liralık harcama yapılmıştır.” diyen Karakaya, kendilerine destek veren İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi’ni kutladı.

DOĞAL DESTİNASYON OLARAK NEMRUT KALDERASI

Nemrut Kalderası’nın milli park ve jeopark olması için Bitlis Eren Üniversitesi ve diğer paydaşlarla birlikte yürütülen çalışmalara da değinen Karakaya, projelerin vatandaşların doğayı koruyarak güzellikleri yaşamasını sağlamayı amaçladığını vurguladı. “Bu önemli doğal destinasyonu koruma kullanma dengesi içinde hizmete açmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

KARLA MÜCADELE VE TURİZMİN ÖNEMİ

Türkiye’nin farklı mevsimlerin bir arada yaşandığı çeşitliliğiyle dikkat çeken coğrafyasında yer alan Bitlis, kışın yoğun kar yağışına rağmen doğasıyla eşsiz bir güzellik sunuyor. Vali Karakaya, “Ülkemizin güneyinde denize girilirken, biz burada karla mücadeleye devam ediyoruz. Neredeyse deniz sezonu açıldığı sırada biz kışın sonlarına yaklaşıyoruz.” diyerek tüm vatandaşları tarihi Bitlis şehrine davet etti. Vali Karakaya’ya, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ve Kültür ve Turizm Müdürü Ergin Güven eşlik etti.