Bitlis’te Kar Tatili İhtimali Var Mı?

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin pek çok bölgesinde kuvvetli kar yağışı için uyarıda bulundu. Kar yağışının etkili olacağı iller arasında yer alan Bitlis’te okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bitlis Valiliği tarafından henüz bir tatil durumu ile ilgili açıklama yapılmadı. Ülke genelinde kar yağışlı hava koşulları hakim. Kar yağışları ve fırtına uyarıları devam ederken, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Peki, Bitlis’te okullar tatil mi? 4 Mart Salı Bitlis’te okullar kapalı mı?

ÇIĞ RİSKİ VE HAVA DURUMU

Son günlerde etkili olan kar yağışları sebebiyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yüksek kar örtüsü oluştu. Bölgedeki hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği, Pazartesi gününden itibaren ise mevsim normalleri seviyesine yükselebileceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek ve dağlık alanlarda çığ riskinin oldukça yüksek olduğu değerlendiriliyor. Çığ tehlikesine, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

FIRTINA UYARISI

Kuzey Ege bölgesinde rüzgarın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, 4 Mart 2025 Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bitlis Valiliği’nden henüz 4 Mart Salı ile ilgili tatil açıklaması yapılmadı.