Bitlis’te Kaza, 2 Ölü, 2 Yaralı

OTOMOBİL VE MİNİBÜS KAZASI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, bir otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucunda iki kişi yaşamını yitiriyor, iki kişi de yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, kaza Van yolu üzerindeki Dibekli köyü mevkiinde gerçekleşiyor. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 20 EC 294 plakalı otomobil, 65 ABM 469 plakalı minibüs ile çarpışıyor.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR

Kazada Şirin Kaplan ve 36 yaşındaki Nurullah Kaplan olay yerinde hayatını kaybediyor. Yaralanan K.Ö. ve R.T. ise sağlık ekiplerinin hızla yaptığı ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Bununla birlikte, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildiriliyor.