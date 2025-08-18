Bitlis’te Kaza: 7 Yaralı, 112 Sevk

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Bitlis’te yaşanan trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın, Bitlis Karayolları Şube Şefliği önündeki kavşakta, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 56 ABE 257 plakalı araç ile 49 AZ 506 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Olayın ardından ihbar üzerine hemen kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 2’si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi, Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere sevk edildi.