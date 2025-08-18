Haberler

Bitlis’te Kaza: 7 Yaralı, 112 Sevk

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Bitlis’te yaşanan trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın, Bitlis Karayolları Şube Şefliği önündeki kavşakta, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 56 ABE 257 plakalı araç ile 49 AZ 506 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Olayın ardından ihbar üzerine hemen kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 2’si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi, Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Dur İhtarına Uymadı

Sinop'ta polis dur ihtarına uymayan bir otomobil, ATV'ye çarpıp şarampole devrildi. Kaza sonucunda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Haberler

Memur-Sen, Eylem Düzenledi, Taleplerini İletti

Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde zam tekliflerini protesto etti. Genel Başkan Yalçın, hükümete adil bir teklif yapması için çağrıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.