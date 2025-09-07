Bitlis’te Kuru Fasulye Hasadı Başladı

HASAT ÇALIŞMALARI AHLAT’TA BAŞLADI

Türkiye genelinde kuru fasulye üretiminde dördüncü sırada yer alan Bitlis’te, 110 bin dekar alanda yetiştirilen kuru fasulyenin hasadına başlandı. Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Ahlat ilçesinde yapılan hasat çalışmalarına katıldı. Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Enver Işık ve teknik ekip ile beraber taralarda incelemelerde bulunan Çolak, çiftçiler ve tarım işçileriyle de bir araya geldi.

KURU FASULYE ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ HEDEFLER

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ramazan Çolak, “Bitlis ilimizde toplamda 1 milyon 413 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıyoruz. Bu alanın yaklaşık 110 bin dekarında kuru fasulye üretiliyor. Bugün de Ahlat ilçesindeki hasada katılıyoruz. Rabbimden bereketli olmasını diliyorum. İlimizde ortalama olarak dekar başına 350 kg kuru fasulye alıyoruz. Geçen yıl 37 bin ton civarında ürün elde ettik. Bu yıl da Allah’ın izniyle 37 bin tonun üzerinde bir verim almayı hedefliyoruz ve 4. sırada olmamızı korumaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

TOHUMCULUKTA BİRİNCİ SIRADAYIZ

Ramazan Çolak, kuru fasulye tohumu üretiminde Türkiye’de birinci sırada olduklarını vurgulayarak, “İlimizde 3 bin dekar alanda kuru fasulye tohumluk üretim yapıyoruz. Buradan yaklaşık 1100 ton ürün bekliyoruz ve tohumculukta da Türkiye’de 1. sıradayız. Şu anda söküm işlemi yapıyoruz ve 10 gün kadar bekleyerek kurumalarını sağlayacağız. Mekanizasyon sayesinde işçilik maliyetini neredeyse sıfıra çekiyoruz” dedi. Çolak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle modern sulama sistemlerini kurduklarını da ekledi.

ÇİFTÇİLERDEN MEMNUNİYET

Kuru fasulye üreticisi Faruk Canevi, tarımda teknolojinin önemine değinerek, “Artık fasulyeyi elle değil, makinelerle hasat ediyoruz. Geçen yıl aldığımız verimle karşılaştırıldığında bu yıl daha iyi sonuçlar elde ettik. 550 dekar alanda kuru fasulye ektik ve şu anda söküm işlemini gerçekleştiriyoruz. 10 gün sonra patosa girerek ürünü toplayacağız” şeklinde konuştu.