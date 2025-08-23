Bitlis’te Malazgirt Kutlanıyor

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Sultan Alparslan Otağı’nın bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi’ndeki kutlamalar, bölge sakinleri ve farklı illerden gelen misafirlerle dolup taşıyor. Kutlamaların ikinci gününde, Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağı ve yöresel ürünlerin tanıtıldığı 50 tematik çadır büyük ilgi görüyor. Katılımcılar, güreş müsabakaları, halk oyunları ile birlikte motosikletli jandarma ve polis ekiplerinin sergilediği parkur gösterilerini izliyor.

YEREL ÜRÜNLER VE KÜLTÜREL VARLIKLAR

Etkinlik alanında Türk ve Filistin bayraklarının asıldığı bölümler yer alıyor. Katılımcılar, yerli imkanlarla geliştirilen silahların sergilendiği stantları gezerek, kadınların ürettiği el işlerini inceleme fırsatı buluyor. Yerel ürünlerin tanıtıldığı bölge çocukların geleneksel oyunlar oynadığı alanlar da içeriyor. Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 954 yıl önce Sultan Muhammed Alparslan ve askerlerinin kazandığı zaferin Anadolu’nun kapılarını Türklere açtığını kaydetti. Gülmez, Malazgirt Zaferi’ni her yıl coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Her yıl buradan bu şanlı zaferi kutlayarak dünyaya mesaj veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL COŞKU VE HAZIRLIKLAR

Başkan Gülmez, Anadolu irfanının buradan yayıldığına dikkat çekerek, dünyanın farklı yerlerinden ve Türkiye’nin 81 ilinden gelen insanların bu coşkuyu yaşadığını belirtti. “Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Laz’ı ile herkesin onur duyması gereken bir zafer olduğu için bu coşkunun yaşanması olağan.” diyen Gülmez, insanların kendi kültürel değerlerini burada en iyi şekilde yansıttıklarını kaydetti. “Muhteşem bir kalabalık var. Gelemeyen varsa bir an önce gelip bu coşkuya ortak olsun.” şeklinde konuştu.