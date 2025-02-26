Bitlis’te Mercek Bulutu Heyecan Yarattı

DOĞA OLAYI HEYECAN YARATIYOR

Bitlis’in Tatvan ilçesi, doğa severler ve fotoğraf tutkunlarını büyüleyen harika bir doğa olayıyla karşılaştı. İlçe merkezinde oluşan dev mercek bulutu, gökyüzüne muazzam bir estetik görünüm sunuyor.

MÜKEMMEL RENK DEĞİŞİMİ

Yaklaşık dört saat süreyle gökyüzünde kalan mercek bulutu, gün ışığını değiştirerek farklı renklere büründü. Gün batımına yaklaşırken altın ve turuncu tonlarına dönüşüp izleyicilere unutulmaz bir manzara sundu.

Bu nadir doğa olayını kaçırmak istemeyen bölge halkı ve doğa fotoğrafçıları, telefonları ve kameralarıyla o anları kaydetmek için harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

MERCEK BULUTLARININ BİLİMSEL AÇIKLAMASI

Bilimsel adı Lenticularis olan mercek bulutları, rüzgar akımlarının dağlarla etkileşime girmesi sonucunda oluşuyor. UFO benzeri şekilleriyle dikkat çeken bu bulutlar, genellikle dağlık alanlarda gözlemlenebiliyor.

TATVAN’IN COĞRAFİ UNSURLARI ÖNEMLİ

Nemrut Dağı ve Van Gölü gibi coğrafi yapılar, Tatvan ve çevresinin bu tür atmosfer olaylarının gözlemlenmesi için son derece uygun bir yer olmasını sağlıyor. Uzmanlar, mercek bulutlarının zararsız olduğunu ve herhangi bir hava tehlikesi oluşturmadığını vurguluyor.