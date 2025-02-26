Bitlis’te Nadir Mercek Bulutu Gözlemlendi

DOĞA TUTKUNLARINI HEYECANLANDIRAN BİR OLAY

Bitlis’in Tatvan ilçesi, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıran etkileyici bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. İlçe merkezinde meydana gelen devasa mercek bulutu, gökyüzüne estetik bir görüntü kazandırdı.

RENKLERİN GÜZELLİĞİ

Yaklaşık dört saat boyunca havada kalan mercek bulutu, gün ışığındaki değişikliklerle farklı renklere büründü. Özellikle gün batımına yaklaştığında altın ve turuncu tonlarına dönüşmesi, izleyenlere unutulmaz bir manzara sundu.

Bu nadir doğa olayını kaçırmak istemeyen bölge halkı ve doğa fotoğrafçıları, anı ölümsüzleştirmek için telefonları ve kameralarıyla bulutun görüntülerini kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi topladı.

BİLİMSEL AÇIKLAMA

Bilimsel adı Lenticularis olan mercek bulutları, rüzgar akımlarının dağlarla etkileşimi sonucunda oluşuyor. UFO benzeri görüntüleriyle dikkat çeken bu bulutlar, genellikle dağlık alanlarda gözlemleniyor.

TATVAN’IN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Nemrut Dağı ve Van Gölü gibi coğrafi unsurları dolayısıyla Tatvan ve çevresi, bu tür atmosfer olaylarının izlenmesi için oldukça uygun bir bölge olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, mercek bulutlarının zararsız olduğunu ve herhangi bir hava tehlikesi oluşturmadığını ifade ediyor.