Bitlis’te Nemrut Toplantısı Yapıldı

NEMRUT KALDERASI TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bitlis’te, “Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı Süreç Değerlendirme Toplantısı” Vali Ahmet Karakaya’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu toplantı, valilik toplantı salonunda yapıldı ve Nemrut Kalderası’nın doğal yapısının korunarak sürdürülebilir bir anlayışla halkın kullanımına sunulması amacıyla yürütülecek çalışmalar konuşuldu.

Toplantıda, ulaşım, altyapı, temizlik ve güvenlik gibi konular öncelikli olarak değerlendirildi. Ayrıca, Nemrut Kalderası’nın jeolojik ve doğal değerlerinin korunarak turizm potansiyelinin artırılması için atılması gereken adımlar belirlendi. Bu kapsamda, belirli düzenlemelerin yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Toplantıya vali yardımcıları ve çeşitli kurum amirleri katıldı.

Bitlis’te Sahte Kimlikle Yakalandı

Bitlis'te yapılan kimlik kontrolünde sahte kimlik kullanırken yakalanan M.B., kasten adam öldürme suçuyla aranıyordu ve tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bolu’nun Küplüce Köyü’nde Yangın Söndü

Küplüce köyünde çıkan orman yangını, çevre halkının ihbarıyla hızla kontrol altına alındı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

